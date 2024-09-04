Хабенский рассказал о грядущих премьерах в МХТ имени Чехова

Премьер в новом сезоне планируется девять. В качестве эксперимента планируется задействовать новую камерную сцену. Именно там победители «АРТХАБа» — лаборатории сочинительского театра — покажут премьеру спектакля «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это фантазия на тему, как повернулась бы жизнь, если можно было бы изменить прошлое.