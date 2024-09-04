Хабенский рассказал о грядущих премьерах в МХТ имени Чехова

МХТ имени А. П. Чехова 3 сентября собрал труппу и представил первую премьеру сезона. Худрук Константин Хабенский рассказал о планах театра и изменениях в составе труппы и в афише. «Известия» побывали на мероприятии.
Премьер в новом сезоне планируется девять. В качестве эксперимента планируется задействовать новую камерную сцену. Именно там победители «АРТХАБа» — лаборатории сочинительского театра — покажут премьеру спектакля «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это фантазия на тему, как повернулась бы жизнь, если можно было бы изменить прошлое.
Еще один выходец из «АРТХАБа» — Максим Меламедов. Он поставит на Новой сцене «Русалку» по Пушкину. Пьесу «Старший сын» Александра Вампилова, хорошо известную массовому зрителю по фильму Виталия Мельникова, инсценирует Андрей Калинин.
На Малой сцене будет всего одна премьера. Спектакль «Морж, учитель и поэт» по книге Артура Гиваргизова ставит режиссер Александр Золотовицкий. Зрители увидят его 24 октября.
«Восемь любящих женщин» собирается поставить Алла Сигалова. Эту пьесу Робера Тома любят режиссеры. Есть несколько успешных экранизаций, самая известная — у Франсуа Озона. В новом спектакле собран женский цветник труппы, однако пока каст держат в тайне.
Хабенский же напомнит о себе как о режиссере: после работы над спектаклем «Поколение Маугли» он принялся за «Чайку» Антона Чехова.
Открыли 127-й сезон премьерой на Основной сцене. Николай Рощин представил на суд зрителей «Самоубийцу» по черной комедии Николая Эрдмана. Действие режиссер поместил в квартиру, напоминающую гроб.
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Гроб на колесиках: как МХТ им. Чехова открыл 127-й сезон.