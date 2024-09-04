Врач назвала первый сигнал, после которого у человека обнаруживают рак кишечника

Проблемы с пищеварением, боли в животе — явление не редкое. Паниковать не стоит, если те же изжога или вздутие возникают редко и человек может объяснить причину появления таких симптомов. Например, связав это с перееданием, неправильным питанием в определенный период и так далее, пишет в своем Telegram-канале онколог и проктолог Елена Смирнова.