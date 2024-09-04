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В МЭР назвали стабильной систему расчетов между Россией и КНР

Источник: Российская газета

Торговля между Россией и Китаем обеспечена стабильной системой расчетов, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач на полях Восточного экономического форума.

«Мы обеспечиваем наш товарооборот надежной и стабильной системой расчетов», — сказал он.

По словам заместителя министра, сегодня между двумя странами более 90 процентов расчетов осуществляется в национальных валютах — рублях и юанях, несмотря на попытки недружественных стран воздействовать на платежный механизм.

При этом растет товарооборот России и Китая: за шесть месяцев этого года он увеличился на 5 процентов. К 2030 году страны планируют нарастить объем торговли до 27 триллионов рублей.

Чтобы решить поставленную задачу, создается система безопасных межбанковских расчетов и совершенствуется транспортно-логистическая инфраструктура, подчеркнул Вольвач.