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В центре Перми до 30 сентября перекрыли проезд по улице Свердловской

Движение приостановили 4 сентября.

Проезд по улице Свердловской перекрыли до 30 сентября в центре Перми, сообщает краевой минтранс.

Речь идёт об участке от улицы Окулова до улицы Монастырской. Движение было прекращено в 00:00 4 сентября.

«Проезд к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией», — пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.

В Центре безопасности дорожного движения уточнили, что причиной ограничения проезда почти на месяц стало строительство тепловой сети.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обращается минтранс к водителям.