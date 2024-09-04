В центре Перми до 30 сентября перекрыли проезд по улице Свердловской

Проезд по улице Свердловской перекрыли до 30 сентября в центре Перми, сообщает краевой минтранс.
Речь идёт об участке от улицы Окулова до улицы Монастырской. Движение было прекращено в 00:00 4 сентября.
«Проезд к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией», — пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.
В Центре безопасности дорожного движения уточнили, что причиной ограничения проезда почти на месяц стало строительство тепловой сети.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обращается минтранс к водителям.