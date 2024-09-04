Билеты на концерты рок-группы Oasis подорожали до £6 тыс

Главный билетный оператор Великобритании Ticketmaster ответит в суде в связи с жалобами фанатов британской рок-группы Oasis. Систему обвиняют в том, что покупка билетов на тур группы растягивалась до девяти часов, а за это время цены на один и тот же концерт успевали взлететь в несколько раз.
Oasis объявили 27 августа о своем туре-возвращении, первой серии концертов за 15 лет. 30 августа билеты, предложенные в предпродаже на билетном агрегаторе Ticketmaster в ценовом диапазоне от £73 до £205 (сидячие) и £150 (стоячие) до VIP-мест за £500, были раскуплены за 10 часов. А потом стали перепродаваться тем же Ticketmaster по завышенным ценам — вплоть до £6 тыс.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер.
«Есть ряд действий, которые мы можем предпринять. Иначе возникает ситуация, когда семьи просто не могут пойти на концерт или тратят на билеты целое состояние», — подчеркнул он.
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