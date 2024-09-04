Билеты на концерты рок-группы Oasis подорожали до £6 тыс

Главный билетный оператор Великобритании Ticketmaster ответит в суде в связи с жалобами фанатов британской рок-группы Oasis. Систему обвиняют в том, что покупка билетов на тур группы растягивалась до девяти часов, а за это время цены на один и тот же концерт успевали взлететь в несколько раз.