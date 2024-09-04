Правительство Красноярского края обсудило подготовку к отопительному сезону

Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков выступил с приветственной речью и рассказал о готовности края к предстоящему отопительному сезону. Министр отметил, что в крае объекты энергетической инфраструктуры нуждаются в обновлении. Есть сложности с кредитами, поэтому нужно формировать новые источники финансирования.