Правительство Красноярского края обсудило подготовку к отопительному сезону

В правительстве Красноярского края обсудили подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли региона.
Накануне прошло заседание федерального штаба по подготовке к отопительному сезону субъектов СФО под председательством замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака.
Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков выступил с приветственной речью и рассказал о готовности края к предстоящему отопительному сезону. Министр отметил, что в крае объекты энергетической инфраструктуры нуждаются в обновлении. Есть сложности с кредитами, поэтому нужно формировать новые источники финансирования.
Для надежного энергоснабжения в Красноярском крае разработали специальную программу на 2025−2029 годы с объемом финансирования 32 млрд рублей. Проект направлен в федеральное Министерство энергетики.