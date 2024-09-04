В двух районах Перми появились новые скверы

В Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми открылись два новых сквера. На территориях обустроены зоны для тихого отдыха, игровые зоны, детские и спортивные площадки, выполнено озеленение. О новых общественных пространствах рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Один из новых скверов расположен на улице Калгановской, 62 в Мотовилихе. Здесь появилась площадка для проведения праздничных мероприятий, пешеходные дорожки, игровые зоны для детей, спортивная площадка со скейт-парком, навесы и скамейки. Также установлены малые архитектурные формы и сделано освещение. В этом сквере много деревьев, кустарников и цветников.
Второй новый сквер находится на улице Генерала Черняховского в Орджоникидзевском районе. В нем сделали зону отдыха с лавочками и беседками, детскую игровую площадку и спортивную площадку. Там же установили площадку для проведения массовых мероприятий с мобильной сценой. В этом сквере высажены молодые ели, сосны, березы, сирень, калина и другие кустарники и деревья. Кроме того, на территории появилось освещение и видеонаблюдение.