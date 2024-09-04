В двух районах Перми появились новые скверы

Второй новый сквер находится на улице Генерала Черняховского в Орджоникидзевском районе. В нем сделали зону отдыха с лавочками и беседками, детскую игровую площадку и спортивную площадку. Там же установили площадку для проведения массовых мероприятий с мобильной сценой. В этом сквере высажены молодые ели, сосны, березы, сирень, калина и другие кустарники и деревья. Кроме того, на территории появилось освещение и видеонаблюдение.