В Омской области погибли два брата-близнеца во время службы в армии

Константин и Дмитрий Решка из Омской области погибли во время своей службы в армии. Об этом стало известно из сообщения в паблике администрации Карповского сельского поселения в Таврическом районе. Братья находились в командировке по охране государственной границы, но точные обстоятельства их гибели не раскрываются. Прощание с ними пройдет 4 сентября, в родном селе Карповка. В поселке также организован сбор денег для помощи семье погибших братьев.