Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области погибли два брата-близнеца во время службы в армии

Трагедия произошла во время охраны государственной границы.

Источник: Комсомольская правда

Константин и Дмитрий Решка из Омской области погибли во время своей службы в армии. Об этом стало известно из сообщения в паблике администрации Карповского сельского поселения в Таврическом районе. Братья находились в командировке по охране государственной границы, но точные обстоятельства их гибели не раскрываются. Прощание с ними пройдет 4 сентября, в родном селе Карповка. В поселке также организован сбор денег для помощи семье погибших братьев.