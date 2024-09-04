Жители Самары смогли узнать, как защититься от менингита

В Самарской области с наступлением осени многие горожане сталкиваются с инфекциями и заболеваниями. Местным жителям рассказали, как защититься от менингита, об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Менингит может развиться на фоне бактериальных осложнений гриппа. Кроме того, в этот период самарцы могут столкнуться с осложнениями в виде отека мозга, легких, гайморитов, синуситов и пневмонии. Специалисты считают, что прививка от гриппа поможет минимизировать риски осложнений.
Кроме того, врачи отмечают, что нельзя делать прививку при имеющихся признаках простуды или обострения какого-то хронического заболевания. Особенно важно пройти вакцинацию пожилым гражданам.