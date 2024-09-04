Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Самары смогли узнать, как защититься от менингита

Самарцам рассказали, как оставаться здоровым в период похолодания.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с наступлением осени многие горожане сталкиваются с инфекциями и заболеваниями. Местным жителям рассказали, как защититься от менингита, об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Менингит может развиться на фоне бактериальных осложнений гриппа. Кроме того, в этот период самарцы могут столкнуться с осложнениями в виде отека мозга, легких, гайморитов, синуситов и пневмонии. Специалисты считают, что прививка от гриппа поможет минимизировать риски осложнений.

Кроме того, врачи отмечают, что нельзя делать прививку при имеющихся признаках простуды или обострения какого-то хронического заболевания. Особенно важно пройти вакцинацию пожилым гражданам.

здоровье