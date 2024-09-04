В Омской области ограничат движение по мосту через Тару

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, работы охватят период продолжительностью более года: отремонтированный мост необходимо сдать к 31 октября 2025 года. При этом для сооружения установили гарантийный срок продолжительностью в 8 лет.
За отведенное время необходимо заменить металлическое перильное ограждение моста, деформационные швы, дорожные знаки, лестничные сходы, отремонтировать опорные конструкции, проработать береговые укрепления сооружения, обустроить водосбросы и систему гидроизоляции моста, отремонтировать тротуары, смонтировать систему освещенияа также сформировать новое покрытие. Максимальная стоимость капитального ремонта превышает 249 миллионов рублей.
Стоит отметить, что на период масштабных работ от их исполнителя требуется организовать новую схему дорожного движения на участке км 217+300 названной автодороги. Заявлено, что ее надлежит согласовать с профильными органами до непосредственного старта капитального ремонта моста.
Ранее стало известно о подписании договора на капитальный ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ, известного также как «мост у Телецентра». Работы должны завершиться до конца ноября 2026 года.