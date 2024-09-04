В Хабаровске появится новый праздник

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Виктора Шалая, директора Федерального музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, на полях ВЭФ-2024 состоится важное событие: главы Владивостока, Благовещенска и Хабаровска подпишут соглашение о праздновании новой памятной даты.