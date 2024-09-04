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В Хабаровске появится новый праздник

В календаре хабаровчан вскоре появится новый красный день.

Источник: Мэрия Хабаровска

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Виктора Шалая, директора Федерального музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, на полях ВЭФ-2024 состоится важное событие: главы Владивостока, Благовещенска и Хабаровска подпишут соглашение о праздновании новой памятной даты.

Этим общегородским праздником станет день рождения первого генерал-губернатора Восточной Сибири, графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Праздноваться он будет 23 августа.

«Мы надеемся, что уже со следующего года эта традиция будет официально закреплена и поддержана всеми необходимыми постановлениями глав и городских дум», — поделился Виктор Шалай.

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