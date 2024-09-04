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Возобновлено авиасообщение между Екатеринбургом и китайским городом Санья

Самолеты из Свердловской области на остров Хайнань будут летать два раза в неделю.

Запущено авиасообщение между Екатеринбургом и городом Санья в Китае. Первый самолет компании «Аэрофлот» отправился из аэропорта Кольцово на остров Хайнань 3 сентября.

— С сегодняшнего дня Екатеринбург и Санья связаны прямыми перелетами на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Первый рейс SU854 вылетел из аэропорта Кольцово с практически полной коммерческой загрузкой, — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Рейсы по направлению из Кольцово в Санья будут осуществляться по вторникам и субботам. Обратные же рейсы запланированы на среды и воскресенья.

Напомним, с середины сентября авиакомпания собирается возобновить авиасообщение между аэропортом Кольцово и Таиландом — самолеты начнут летать в Бангкок и на остров Пхукет.