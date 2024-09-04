Возобновлено авиасообщение между Екатеринбургом и китайским городом Санья

Запущено авиасообщение между Екатеринбургом и городом Санья в Китае. Первый самолет компании «Аэрофлот» отправился из аэропорта Кольцово на остров Хайнань 3 сентября.
— С сегодняшнего дня Екатеринбург и Санья связаны прямыми перелетами на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Первый рейс SU854 вылетел из аэропорта Кольцово с практически полной коммерческой загрузкой, — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
Рейсы по направлению из Кольцово в Санья будут осуществляться по вторникам и субботам. Обратные же рейсы запланированы на среды и воскресенья.
Напомним, с середины сентября авиакомпания собирается возобновить авиасообщение между аэропортом Кольцово и Таиландом — самолеты начнут летать в Бангкок и на остров Пхукет.