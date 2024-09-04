Мэрия назвала дату начала отопительного сезона-2024 в Новосибирске

«Согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов” отопительный период должен начинаться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия», — указали в мэрии.