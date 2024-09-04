Учащиеся омской школы № 9 за три года собрали более 28 тонн вторсырья для экологии

Вячеслав Шепелев — учитель географии в средней школе № 9. Три года назад он начал проект по раздельному сбору вторсырья. Его ученики собирают бумагу и пластик. За это время они собрали более 28 тонн макулатуры и около 200 килограммов пластика. Сдавая это в пункты приема, ребята заработали деньги на нужды школы. На них в школе поменяли 10 старых окон на новые пластиковые.