Учащиеся омской школы № 9 за три года собрали более 28 тонн вторсырья для экологии

Вячеслав Шепелев — учитель географии в средней школе № 9. Три года назад он начал проект по раздельному сбору вторсырья. Его ученики собирают бумагу и пластик. За это время они собрали более 28 тонн макулатуры и около 200 килограммов пластика. Сдавая это в пункты приема, ребята заработали деньги на нужды школы. На них в школе поменяли 10 старых окон на новые пластиковые.
Сейчас ученики и Вячеслав участвуют в акции «Экошкола». Ее организовал оператор по обращению с отходами «Магнит». В акции участвуют 70 школ региона. За лето было собрано 55 тонн вторсырья. Школа-победитель получит большой денежный приз для своих нужд. Мы желаем удачи команде омской школы № 9 в этом конкурсе.
Также стоит заметить, что в «Экошколе» участвуют и взрослые.