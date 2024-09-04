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В Челябинской области молодые волки вышли на первую охоту

В Челябинской области скрытая камера сняла первую охоту молодого волка.

Источник: Нацпарк «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области фотоловушка сняла молодого волка, вышедшего на первую охоту. Хищник сперва пробежал перед камерой в одну сторону, а через некоторое время вернулся, но уже с добычей в зубах.

— В сентябре волчий молодняк впервые пробует охотиться самостоятельно, — объяснили в нацпарке. — Все лето пропитание, не щадя лап, искали родители. Но иждивенцев в этих семьях долго не терпят.

Пока что неопытные волки-подростки ловят мелкую дичь. Только хорошо натренировавшись, они смогут наравне со взрослыми участвовать в большой охоте — например, загонять лося.

экология