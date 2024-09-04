Первую тысячу тонн овощей открытого грунта собрали в Иркутской области

В Иркутской области аграрии собрали первую тысячу тонн овощей открытого грунта. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства всего за 2024 год планируют собрать более 31 тысячи тонн овощей.
— В настоящее время уборка овощей открытого грунта идет в Зиминском, Иркутском, Усольском и Черемховском районах. Овощи, так называемого «борщевого набора», убраны с площади 44 га, что составляет 4,5% от всей уборочной площади овощных культур, — подчеркнул министр сельского хозяйства Илья Сумароков.
Так, уже было собрано 1,3 тысячи тонн культур: моркови, капусты, свеклы. Площадь для посевов в Иркутской области увеличилась на 9,5%. Лидером стал Иркутский район, где засадили 440 гектаров овощами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске, где из-за коммунальной аварии был введен режим ЧС, удалось восстановить холодное водоснабжение.