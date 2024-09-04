Первую тысячу тонн овощей открытого грунта собрали в Иркутской области

— В настоящее время уборка овощей открытого грунта идет в Зиминском, Иркутском, Усольском и Черемховском районах. Овощи, так называемого «борщевого набора», убраны с площади 44 га, что составляет 4,5% от всей уборочной площади овощных культур, — подчеркнул министр сельского хозяйства Илья Сумароков.