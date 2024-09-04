Сергей Шелест: подачу газа на улице 19-я Линия в Омске оперативно восстановят

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с областным правительством рассмотрел вопрос об оперативном восстановлении газоснабжения на газопроводе в районе улицы 19-я Линия. После аварии без газа остались несколько домов.
Вопрос о восстановлении газоснабжения лично проконтролирует губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Предприятие «Омскгоргаз» должно восстановить подачу топлива не позднее 1 октября.
«Предварительные работы по восстановлению работоспособности повреждённого трубопровода уже начались», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Движение транспорта на улице 19-я Линия планируется ограничить до 10 сентября в связи с ремонтными работами.
Сергей Шелест также отметил, что мэрия со своей стороны окажет ресурсоснабжающим организациям всю необходимую помощь.