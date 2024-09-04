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Сергей Шелест: подачу газа на улице 19-я Линия в Омске оперативно восстановят

Предварительные ремонтные работы уже начались.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с областным правительством рассмотрел вопрос об оперативном восстановлении газоснабжения на газопроводе в районе улицы 19-я Линия. После аварии без газа остались несколько домов.

Вопрос о восстановлении газоснабжения лично проконтролирует губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Предприятие «Омскгоргаз» должно восстановить подачу топлива не позднее 1 октября.

«Предварительные работы по восстановлению работоспособности повреждённого трубопровода уже начались», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Движение транспорта на улице 19-я Линия планируется ограничить до 10 сентября в связи с ремонтными работами.

Сергей Шелест также отметил, что мэрия со своей стороны окажет ресурсоснабжающим организациям всю необходимую помощь.