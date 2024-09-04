В Омской области мужчины стали жить меньше

Средняя продолжительность жизни омичей составляет 71,8 года. Такие данные опубликовал Омскстат. Ожидаемая продолжительность жизни на 4 месяца превышает прогнозируемые цифры. При этом женщины живут, в среднем, до 78 лет и их ожидаемая продолжительность жизни увеличилась без малого на два года. А вот продолжительность жизни мужского населения области, напротив, упала с 66 лет до 65,65 лет.