В Новосибирске названа примерная дата завершения сезона электросамокатов

В Новосибирске электросамокаты стали популярным средством передвижения среди горожан. Однако не все сибиряки положительно относятся к этому виду транспорта. Некоторые люди выступают против него, так как самокатчики часто нарушают ПДД, сбивают пешеходов или попадают в ДТП.



В 2022 году пресс-служба кикшеринга Whoosh объяснила, что окончание сезона зависит от погодных условий.



Тогда они заявили, что электросамокаты исчезнут с улиц, когда установится устойчивая минусовая температура, выпадет снег и дороги покроются гололедицей. При этом если такие погодные условия будут наблюдаться только утром, то до их улучшения самокаты будут временно блокировать.



27 октября 2023 года компания в своей официальной группе во «ВКонтакте» сообщила, что точной даты окончания сезона пока нет. Однако они отметили, что «каникулы» для любителей самокатов начнутся, когда температура также опустится ниже нуля. При этом возможны паузы в работе из-за льда и снега.



В 2024 году в чате поддержки Whoosh корреспонденту Сиб.фм сообщили, что точной даты все еще нет.



«Обычно сезон заканчивается в ноябре, но мы больше обращаем внимание на условия для катания», — гласит сообщение.