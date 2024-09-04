Жительница Омска подала в суд на «Омск РТС» из-за холодной воды

Жительница Советского округа Омска подала в суд на АО «Омск РТС», требуя компенсацию морального ущерба из-за низкого качества коммунальных услуг.
В период с мая по сентябрь 2022 года и с 3 мая по 8 августа 2024 года горячая вода в ее квартире имела температуру всего 38 градусов, в то время как минимально допустимая температура должна составлять 60 градусов. Женщина отправила жалобу в ресурсоснабжающую организацию, но не получила ответа.
Советский районный суд поддержал истицу и обязал компанию выплатить ей 3 тысячи рублей. Пресс-служба суда сообщила, что решение еще не вступило в законную силу и компания имеет возможность его обжаловать.