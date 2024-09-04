В Уфе может появиться новый квартал у слияния рек Белой и Уфы. Компании «Главстрой» разрешили проектировку застройки территории между улицами Пугачева, Бородинской, проектируемым проездом и старицей реки Уфы в Кузнецовском затоне.
Согласно постановлению, которое опубликовано на сайте мэрии, компания получила право на разработку проекта новой застройки на площади 21,5 гектара городских земель. Помимо многоэтажек в квартале должны предусмотреть размещение двух электрических подстанций, котельной и снегоплавильного пункта.
Отметим, что проект имеет свои сложности. Девелопер должен учесть «соседей» — планируемую застройку многофункционального квартала «Остров» от компании «Квадратные метры». Между кварталами, возможно, появится мост. Также необходимо учитывать особенности масштабного проекта «Южные ворота», над которым сейчас работает ГБУ «Республиканский градостроительный центр» по заданию Минстроя республики.
К тому же территория является сложной в геоморфологическом плане, говорится в документе. В квартале есть карстовые воронки, частично засыпанные во время строительства улиц. Кроме того, территория "подвержена периодическому затоплению паводковыми водами.