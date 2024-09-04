Почему борьба с гаджетами в школах обречена на провал

Потом как будто пришло смирение. Буквально последние пару лет. Из классов стали исчезать коробки, формулировки правил внутреннего распорядка сделались более аккуратными. А на саму проблему стали смотреть печально-философски. Что, дескать, поделать, ведь и для взрослых смартфоны давно стали чем-то, без чего жизнь больше непредставима, чем-то вроде обязательных элементов одежды. Забыть телефон — все равно что без штанов прийти на работу. А уж для детей, родившихся в цифровую эпоху, смартфон — третья рука, нечто органически от них не отделимое. Да, они, увы, не умеют еще пользоваться всеми благами прогресса с умом, вечно норовят показать этой своей третьей рукой фигу. Но, значит, таковы условия задачи.