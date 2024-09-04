Список полезных продуктов с высоким содержанием клетчатки

«Если человек ест только макароны, мясо и хлеб, то, естественно, у него будет дефицит клетчатки. Если вы не едите порцию овощей каждый прием пищи и не включаете в рацион крупы, то дефицит клетчатки у вас 100% есть. Соответственно, это не может не сказаться на состоянии ЖКТ и характере стула в виде частых запоров», — рассказала Колотилкина.