RTM Group: знаменитостям РФ начали предлагать персональных защитников от хакеров

«Количество задач киберхранителя зависит от договоренностей сторон. Обязательными, как правило, являются настройка приватности аккаунтов в приложениях и соцсетях, фильтрация сообщений от незнакомцев в мессенджерах и e-mail, проверка подозрительных файлов, установка защиты на смартфоны и ПК, регулярные обновления и настройка ПО и операционных систем, проверка баз данных с утечками на наличие персональных данных клиента, защита и мониторинг домашней Wi-Fi-сети и так далее», — сказал Царев, опираясь на исследование RTM Group зарождающегося рынка киберхранителей в России.