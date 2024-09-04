В Красноярске изменится схема движения трамваев

7 сентября с 00:00 до 20:00 схемы движения трамвайных маршрутов № 5 и № 7 будут изменены.
Трамвай № 5 поедет по такой схеме: конечная остановка «пос. Энергетиков» — ул. Говорова — ул. Волжская — ул. Мичурина. Далее он поедет по ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — остановка «Предмостная площадь» — ул. Александра Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Волжская — ул. Говорова — конечный остановка «пос. Энергетиков».
Движение трамваев № 7 будет осуществляться так: конечная остановка «КрасТЭЦ» — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — остановка «Предмостная площадь» — ул. Александра Матросова — ул. 60 лет Октября. Далее: остановка «Трамвайное депо» — ул. Александра Матросова — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — конечная остановка «КрасТЭЦ».
Это связано с тем, что на пересечении улиц Мичурина и Щорса будет проводиться ремонт участка трамвайного пути, рассказали в администрации города Красноярска.