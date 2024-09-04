Делегация Иркутской области работает на IX Восточном экономическом форуме

— Восточный экономический форум — это в первую очередь площадка для обмена мнениями, видениями, это возможность «сверить часы» с соседними регионами, которые тоже очень динамично развиваются. Как и всегда, у Иркутской области насыщенная программа: планируется участие в тематических площадках по развитию энергетики, готовится ряд соглашений и встреч, а том числе с партнерами из-за рубежа, — отметил Игорь Кобзев.