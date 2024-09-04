Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора будут отключать свет в некоторых домах по адресам: ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, СНТ «Сапун-Гора» ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Евгении Захаровой, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Льва Морозова.