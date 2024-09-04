Отключение света в Севастополе в среду: список адресов

«Отключение электроэнергии 4 сентября пройдет для выполнения неотложных работ», — говорится в сообщении предприятия.
С 08:30 до 17:30 электричество отключат в домах на ул. Ручьевая, 13 и ул. Воронежская, 18, 21−27 (нечет), 31.
С 09:00 до 14:00 без света останутся некоторые дома в Балаклаве по адресам: пер. Арктический, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Краснознамённая, ул. Крестовского, ул. Новикова, ул. Терлецкого.
Также временно подачу электроэнергии остановят некоторым абонентам пр. Победы и улиц: Клубничная, Кокчетавская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Барнаульская, Кустанайская, Прутовцев, Самотечная, Семипалатинская.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора будут отключать свет в некоторых домах по адресам: ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, СНТ «Сапун-Гора» ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Евгении Захаровой, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Льва Морозова.
Временно без электричества будут дома в поселке Любимовка: Качинское шоссе, 44, ул. Челюскинцев, 150/1, 150/6, 150/25, 150/16, 150, 150/31, 1605, ЗАО «Софьи Перовской», пай 658/3 контур № 118.
Кроме того, в среду ограничение электроснабжения коснется ряда домов переулка Инженерный и улиц: Инженерная, Чернышевского, Волочаевская, Казарского, Каховская, Потемкинцев, Серафимовича, Смоленская, Тельмана, Чехова, Богданова, Дорофея Кошубы, Кряжева, Серафимовича, Цимлянская, Циолковского.
Отключат электричество и в следующих домах СНТ «Парус-1»: 69-А/172, 121-А, 69-А/75, 112−114, 69-А/174, 69-А/173, 69-А/142, 121.