С бойцом СВО простились в Осинском районе

В последний путь проводили героя и защитника Отечества в Осинском районе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации района, Александр Шклов погиб в возрасте 31 года при выполнении поставленных задач.
— Александр родился в Осе, в 2000 году пошёл в первый класс Харайской школы. С 4 по 9 классы обучался в школе № 1, после окончания девятилетки стал работать. В трудные для нашей страны времена не мог остаться в стороне. 03 апреля 2024 года подписал контракт в Иркутске и ушёл добровольцем на СВО, — поделились в администрации.
Героя не стало 16 августа 2024 года. До последнего вздоха он оставался верен присяге, своим принципам и Родине. Для близких людей это большая утрата. Они всегда отзывались о бойце только позитивно. Простились с военнослужащим 4 сентября в родном селе Оса.