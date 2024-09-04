В Башкирии в 2025 году введут в эксплуатацию 6 поликлиник

«Все эти годы мы работаем над задачей приблизить медицину к людям. Чтобы каждый житель Башкортостана мог рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в достойных условиях, на точную и быструю диагностику», — написал глава РБ на своей странице в соцсетях.