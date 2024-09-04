В Башкирии в 2025 году введут в эксплуатацию 6 поликлиник

В Башкирии в 2025 году построят 6 поликлиник. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о достижениях в первичном звене здравоохранения в Башкирии.
По словам руководителя республики за последние 5 лет удалось существенно обновить медицинскую базу: обновлены 17 объектов здравоохранения, установили 433 модульных ФАПа и капитально отремонтированы еще 66 объектов здравоохранения. В этом году завершится строительство поликлиники в селе Кушнаренково и возведение 135 конструкций под фельдшерские пункты.
«Все эти годы мы работаем над задачей приблизить медицину к людям. Чтобы каждый житель Башкортостана мог рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в достойных условиях, на точную и быструю диагностику», — написал глава РБ на своей странице в соцсетях.
В Будущем году планируется построить еще 134 модульных ФАПа и продолжить модернизацию уфимских поликлиник.