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В Омске по четырем адресам организуют ярмарки с продуктами от фермеров и садоводов

В Омске для омичей организуют традиционные губернские ярмарки: каждую пятницу и субботу на территориях Ленинского, Левобережного, Центрального и Советского рынков открывается оживленная торговля мясом, молочными продуктами, медом, овощами и фруктами.

Как рассказали в среду, 3 сентября 2024 года, в пресс-центре администрации Омска, продукцию привозят самых отдаленных районов области.

Так, из Азовского муниципального района везут яйцо, мясо птицы и говядину, из Кормиловского и Таврического — мед и колбасу, а из Калачинского — рыбу. Муромцевский, Седельниковский, Называевский и Тюкалинский районы поставляют молочные продукты, хлеб, мед и колбасные изделия. Из Омского района привозят мясо птицы, молочные продукты, хлеб и кондитерские изделия, а также овощи и фрукты. Марьяновский, Тевризский и Щербакульский предлагают мед и продукты пчеловодства.

Уточняется, что продукты проходят обязательную проверку в ветеринарно-санитарной лаборатории.

Губернские ярмарки работают по пятницам и субботам с 8 до 15 часов еженедельно по адресам:

• Ленинский рынок, ул. Рождественского, 6;

• Советский рынок, ул. 20 Партсъезда, 35;

• Левобережный рынок, просп. Комарова, 6;

• Центральный рынок, ул. Гусарова, 33.

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