В Омске по четырем адресам организуют ярмарки с продуктами от фермеров и садоводов

Как рассказали в среду, 3 сентября 2024 года, в пресс-центре администрации Омска, продукцию привозят самых отдаленных районов области.
Так, из Азовского муниципального района везут яйцо, мясо птицы и говядину, из Кормиловского и Таврического — мед и колбасу, а из Калачинского — рыбу. Муромцевский, Седельниковский, Называевский и Тюкалинский районы поставляют молочные продукты, хлеб, мед и колбасные изделия. Из Омского района привозят мясо птицы, молочные продукты, хлеб и кондитерские изделия, а также овощи и фрукты. Марьяновский, Тевризский и Щербакульский предлагают мед и продукты пчеловодства.
Уточняется, что продукты проходят обязательную проверку в ветеринарно-санитарной лаборатории.
Губернские ярмарки работают по пятницам и субботам с 8 до 15 часов еженедельно по адресам:
• Ленинский рынок, ул. Рождественского, 6;
• Советский рынок, ул. 20 Партсъезда, 35;
• Левобережный рынок, просп. Комарова, 6;
• Центральный рынок, ул. Гусарова, 33.