В Омске по четырем адресам организуют ярмарки с продуктами от фермеров и садоводов

Так, из Азовского муниципального района везут яйцо, мясо птицы и говядину, из Кормиловского и Таврического — мед и колбасу, а из Калачинского — рыбу. Муромцевский, Седельниковский, Называевский и Тюкалинский районы поставляют молочные продукты, хлеб, мед и колбасные изделия. Из Омского района привозят мясо птицы, молочные продукты, хлеб и кондитерские изделия, а также овощи и фрукты. Марьяновский, Тевризский и Щербакульский предлагают мед и продукты пчеловодства.