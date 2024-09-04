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Татарстанцев призвали не покупать детям питбайки

С начала лета травмы получили 22 «гонщика».

Прокуратура и Госавтоинспекция Татарстана призвали родителей не покупать детям питбайки. За лето пострадало не менее 20 несовершеннолетних за рулём квадроциклов и питбайков.

— 11 несовершеннолетних были госпитализированы, в настоящее время лечение проходят двое детей. Один ребенок находится на восстановительном лечении, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии получает лечение в стенах реанимационного отделения, — рассказали в ДРКБ.

Отмечается, что родители малолетних «гонщиков», ставших участниками ДТП получают протоколы об административном правонарушении. Материалы позже передаются в ПДН.

С начала года на территории республики произошло 13 аварий с участием малолетних «гонщиков» на питбайках и квадроциклах. Для двоих подростков поездка закончилась гибелью.

ГИБДД