Татарстанцев призвали не покупать детям питбайки

Прокуратура и Госавтоинспекция Татарстана призвали родителей не покупать детям питбайки. За лето пострадало не менее 20 несовершеннолетних за рулём квадроциклов и питбайков.
— 11 несовершеннолетних были госпитализированы, в настоящее время лечение проходят двое детей. Один ребенок находится на восстановительном лечении, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии получает лечение в стенах реанимационного отделения, — рассказали в ДРКБ.
Отмечается, что родители малолетних «гонщиков», ставших участниками ДТП получают протоколы об административном правонарушении. Материалы позже передаются в ПДН.
С начала года на территории республики произошло 13 аварий с участием малолетних «гонщиков» на питбайках и квадроциклах. Для двоих подростков поездка закончилась гибелью.