Татарстанцев призвали не покупать детям питбайки

— 11 несовершеннолетних были госпитализированы, в настоящее время лечение проходят двое детей. Один ребенок находится на восстановительном лечении, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии получает лечение в стенах реанимационного отделения, — рассказали в ДРКБ.