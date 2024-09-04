Жителей Новосибирска предупредили об особенностях нового штамма COVID-19

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на слова врача Лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, с начала лета 2024 года наблюдалось снижение числа заболевших COVID-19, однако к концу лета показатели снова начали расти.
«У многих заразившихся выявляют новый штамм коронавирусной инфекции под названием FliRT (“флирт”) — один из вариантов омикрона (в России официально зарегистрирован 22 мая)»", — рассказал эксперт.
По словам Романа Иванова, главными симптомами болезни по-прежнему остаются температура, кашель, боль в горле, заложенность носа и головная боль. Но у симптомов нового штамма стали часто замечать сильную боль в груди и ломоту в теле.
Для снижения риска заражения эксперты рекомендуют избегать контактов с людьми с симптомами простуды, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками, а также проветривать помещения.