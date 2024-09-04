В Екатеринбурге открыли памятник юристу Вениамину Яковлеву

«Мне довелось с Вениамином Федоровичем поработать, я знал его лично. Мне очень тепло вспоминается, как он относился к УрГЮУ, Екатеринбургу, в целом к Уралу. Ни одна наша просьба, предложение не оставалось в стороне от его очень четкого, ясного взгляда. Он всегда давал советы, которые всегда на 100% были правильны».