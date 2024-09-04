Первоклассники Петербурга получат бесплатные билеты в кино

Петербургские первоклашки смогут бесплатно сходить в кино в грядущую пятницу, 6 сентября. В рамках ежегодной акции «ПервоКлассный выходной», которая проводится в городе третий раз, они получат пригласительные в один из городских кинотеатров. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.