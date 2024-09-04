Первоклассники Петербурга получат бесплатные билеты в кино

Петербургские первоклашки смогут бесплатно сходить в кино в грядущую пятницу, 6 сентября. В рамках ежегодной акции «ПервоКлассный выходной», которая проводится в городе третий раз, они получат пригласительные в один из городских кинотеатров. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
«В акции участвуют 43 частных кинотеатра в разных районах города, кинотеатр “Аврора” и кинотеатры сети “Петербург-кино”. Ребятам, получившим билет, нужно будет выбрать фильм и сеанс. Показы пройдут 6 сентября», — написал он в своём Telegram-канале, добавив, что выбирать нужно между мультфильмом «Большое путешествие. Вокруг света» и фильмом «Огненный лис».
Сходить в кино по этому пригласительному каждый школьник сможет в компании одного из родителей.
Ранее стало известно что в Петербурге со 2 сентября начали работу 25 новых школ. До конца года всего будет введено 37. Это рекордный показатель за последние 50 лет.