Ростовчанам рассказали, как снизить давление без лекарств. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Игоря Видяскина. Специалист отметил, что важно регулярно заниматься физкультурой, ходьбой, плаванием или йогой. В день достаточно всего 30 минут занятий.
— Полностью исключите алкоголь и курение. Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление, — отметил терапевт.
Также необходимо заниматься медитацией и регулярно делать массаж. Важно найти способ справляться со стрессом и регулярно практиковать его.