Ростовчанам рассказали, как снизить давление без лекарств. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Игоря Видяскина. Специалист отметил, что важно регулярно заниматься физкультурой, ходьбой, плаванием или йогой. В день достаточно всего 30 минут занятий.