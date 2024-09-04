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Ростовчанам рассказали, как снизить давление без лекарств

Специалист рассказала дончанам о способах снизить давление без медикаментов.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали, как снизить давление без лекарств. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Игоря Видяскина. Специалист отметил, что важно регулярно заниматься физкультурой, ходьбой, плаванием или йогой. В день достаточно всего 30 минут занятий.

— Полностью исключите алкоголь и курение. Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление, — отметил терапевт.

Также необходимо заниматься медитацией и регулярно делать массаж. Важно найти способ справляться со стрессом и регулярно практиковать его.

здоровье