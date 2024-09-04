Завтра в Омской области резко похолодает и пройдет дождь

Завтра в Омской области будет прохладно. Днем воздух максимально прогреется до +16 градусов. О том, какая будет погода в Омске 6 сентября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночное время температура воздуха будет в пределах +4…+9 градусов. Синоптики прогнозируют заморозки до 0…-5 градусов в приземном слое при прояснении. Местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до +11…+16 градусов. Дожди сохранятся на протяжении всего дня. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с.