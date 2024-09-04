В микрорайоне Уфы вне графика реконструируют тепломагистраль

Как отметили в организации, технологическую часть планируют завершить к 14 сентября, а благоустройство территории — к концу октября. При капремонте применяются трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой с повышенным сроком эксплуатации и значительным снижением теплопотерь.