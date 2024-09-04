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В микрорайоне Уфы вне графика реконструируют тепломагистраль

В Уфе проходит первый этап капитального ремонта участка тепломагистрали № 36 в районе улицы Гагарина протяженностью 120 погонных метров, информирует «БашРТС».

Работы ведутся вне графика в связи с планируемой реконструкцией ул. Максима Рыльского.

Как отметили в организации, технологическую часть планируют завершить к 14 сентября, а благоустройство территории — к концу октября. При капремонте применяются трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой с повышенным сроком эксплуатации и значительным снижением теплопотерь.

Второй этап реконструкции тепломагистрали, в ходе которого заменят более 300 погонных метров, намечен на 2025 год.

ЖКХ