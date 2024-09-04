В микрорайоне Уфы вне графика реконструируют тепломагистраль

Работы ведутся вне графика в связи с планируемой реконструкцией ул. Максима Рыльского.
Как отметили в организации, технологическую часть планируют завершить к 14 сентября, а благоустройство территории — к концу октября. При капремонте применяются трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой с повышенным сроком эксплуатации и значительным снижением теплопотерь.
Второй этап реконструкции тепломагистрали, в ходе которого заменят более 300 погонных метров, намечен на 2025 год.