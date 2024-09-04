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Когда в квартирах Красноярска появится тепло

Рассказываем, когда в Красноярске в 2024 году включат отопление.

В Красноярск пришла осень. Летний зной моментально сменился на прохладные +15 градусов за окном, а то и ниже. Многих горожан волнует вопрос, когда тепло поступит в их квартиры. Рассказываем, когда в Красноярске включат отопление.

Когда в Красноярске в 2024 году включат отопление

Отопительный сезон начнётся в Красноярске, когда пять суток подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке +8 градусов. Сотрудники администрации уже ведут анализ прогноза погоды в нашем городе. Однако пока что тёплых батарей не предвидится: ближайшие дни прогнозируется температура выше. Ранее мы рассказывали, какая погода ждёт Красноярцев 2—6 сентября.

Отметим, что подключиться к отоплению ранее установленной даты возможно. Чаще всего так и происходит: сначала тепло подаётся в детские сады, школы, больницы и другие учреждения — для этого руководители направляют заявления в ресурсоснабжающие организации.

— Что касается жилых домов, то по поводу подключения их к отоплению ранее начала отопительного сезона юристы не дают единой трактовки законодательства. На сегодня такое решение не принималось пока ни в одном многоквартирном доме, — поделились в администрации краевого центра.

В 2023 году отопительный сезон в Красноярске стартовал 25 сентября.

ЖКХ