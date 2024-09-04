Ели здесь растут в три раза быстрее: на челябинской свалке высадили первые саженцы деревьев

В теплице челябинской свалки высадили первые саженцы деревьев. На 12 стеллажах выращивают спирею, пузыреплодник, можжевельник, а также яблони, сосны и ели.
Уникальность теплицы в том, что пересадить деревья в грунт можно будет уже следующей осенью. Здесь саженцы растут в три раза быстрее. Такая технология применена для озеленения города впервые в стране.
— Если саженцы ели в обычной теплице нужно ждать три года, то мы это делаем за год, — рассказывает Иван Ерогин, директор компании «БМТ Сервис», которая занимается биологическим этапом рекультивации свалки. — Лампы со специально подобранным спектром имитируют интенсивное дневное освещение, и в течение суток происходит несколько циклов. Лампы включаются и выключаются каждые 4 часа, также имитируются и ночные условия, растения охлаждаются. Таким образом за 3−4 дня мы получаем двухнедельные саженцы.
Еще одна особенность — теплица работает полностью на автономном электроснабжении за счет свалочного биогаза. Кстати, первые растения уже красуются в кашпо в центре Челябинска — петуньи выращены именно здесь.
На полную мощность теплица выйдет к весне 2025 года, когда будут выращивать 25 тысяч растений. Губернатор Алексей Текслер поручил не ограничиваться одной теплицей.
— Идея здравая, вокруг должен быть экологический парк, — сказал глава региона.
Ели, которые сейчас растут в теплице, высадят в городских лесах на площади более 1,5 тысяч га.