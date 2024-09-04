Ели здесь растут в три раза быстрее: на челябинской свалке высадили первые саженцы деревьев

— Если саженцы ели в обычной теплице нужно ждать три года, то мы это делаем за год, — рассказывает Иван Ерогин, директор компании «БМТ Сервис», которая занимается биологическим этапом рекультивации свалки. — Лампы со специально подобранным спектром имитируют интенсивное дневное освещение, и в течение суток происходит несколько циклов. Лампы включаются и выключаются каждые 4 часа, также имитируются и ночные условия, растения охлаждаются. Таким образом за 3−4 дня мы получаем двухнедельные саженцы.