Жители Перми часто отказываются быть присяжными в суде, рассказал заместитель председателя краевого суда Ян Заборский.
Интервью с судьёй было опубликовано в сообществе краевой инстанции в соцсети «ВКонтакте». По словам Заборского, пермяки стали часто отказываться быть присяжными во время рассмотрения уголовных дел. Судья отмечает, что по его мнению, причина в нежелании брать ответственность.
«Это проблема. Причина, как мне кажется, в том, что люди не желают брать на себя ответственность. Чтобы собрать 14 кандидатов в присяжные, мы рассылаем иногда по 4000 приглашений жителям края. Приходят 20. Явка меньше 1%. Причина столь низкой активности людей, на мой взгляд, кроется отчасти и в недостатке информации», — поделился Ян Заборский.
Заместитель председателя краевого суда отметил, что многие жители не знают о гарантиях и выплатах для тез, кто принимает участие в суде в роли присяжного. В то же время, суд присяжных является формой воплощения конституционного права участвовать в правосудии.
«Никакой другой формы реализации этого права ещё не придумали. Это демократический институт, мы не можем от него отказаться. При этом следует признать, что суд присяжных более сложная форма судопроизводства, он подразумевает высокие стандарты доказывания со стороны обвинения и от судьи также требуется высокий уровень профессиональной компетенции», — отмечает заместитель председателя.
Несмотря на низкую явку, в заседаниях, где рассмотрение проводится судом присяжных, чаще выносятся оправдательные приговоры. У профессиональных судей их количество составляет около 1%.
Напомним, суды присяжных были учреждены в Российской империи в XIX веке. В ноябре 1917 года он был упразднён и вновь появился уже в Российской Федерации после принятия Конституции в 1993 году. Сейчас граждане РФ могут принимать участие в процессах по тяжким и особо тяжким преступлениям, таким как контрабанда наркотиков, убийство или бандитизм. Стать присяжным может стать любой дееспособный гражданин старше 25 лет, не имеющий судимостей и не состоящий на учёте в наркотическом или психоневрологическом диспансере. За каждый день работы в коллегии присяжному положена оплата в размере 50% оклада судьи или средняя зарплата по основной работе, если она выше.