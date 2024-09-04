Жители Перми часто отказываются быть присяжными в суде

Напомним, суды присяжных были учреждены в Российской империи в XIX веке. В ноябре 1917 года он был упразднён и вновь появился уже в Российской Федерации после принятия Конституции в 1993 году. Сейчас граждане РФ могут принимать участие в процессах по тяжким и особо тяжким преступлениям, таким как контрабанда наркотиков, убийство или бандитизм. Стать присяжным может стать любой дееспособный гражданин старше 25 лет, не имеющий судимостей и не состоящий на учёте в наркотическом или психоневрологическом диспансере. За каждый день работы в коллегии присяжному положена оплата в размере 50% оклада судьи или средняя зарплата по основной работе, если она выше.