В Казани на концерте в день выборов выступят Niletto, Dabro и «Моя Мишель»

В Казани хедлайнерами концерта в день выборов станут Niletto, Dabro и «Моя Мишель». Мероприятие пройдет 8 сентября у «Чаши», сообщает мэрия города.
Площадка у центра семьи «Казан» начнет работать уже с 14:00. Для жителей и гостей города организуют различные активности, площадки питания, представления уличных театров. Выступление артистов ожидается вечером. Кроме приглашенных гостей на сцене выступят татарской эстрады — Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ (Айгуль Миншакирова).
В Татарстане 8 сентября пройдут выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва. Выдвигаются партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», ЛДПР. В рамках этого события во время телемарафона разыграют 12 iPhone и автомобиль LADA Vesta.
Ранее Фарид Мухаметшин заявил, что решил вновь баллотироваться в Госсовет Татарстана. Решение принято, чтобы люди не сочли его трусом.