В Казани на концерте в день выборов выступят Niletto, Dabro и «Моя Мишель»

Площадка у центра семьи «Казан» начнет работать уже с 14:00. Для жителей и гостей города организуют различные активности, площадки питания, представления уличных театров. Выступление артистов ожидается вечером. Кроме приглашенных гостей на сцене выступят татарской эстрады — Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ (Айгуль Миншакирова).