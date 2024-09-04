Пермский театр оперы и балета регистрирует бренд

В пресс-службе учреждения подтвердили «Ъ-Прикамье» регистрацию логотипа и пояснили, что решение связано с неоднократными случаями незаконного использования имени театра другими проектами. «Кроме этого, зарегистрированный знак — это инструмент воздействия на мошеннические сайты по продаже билетов», — уточнили в пресс-службе.