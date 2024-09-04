Пермский театр оперы и балета регистрирует бренд

В прилагаемых документах указано, что товарный знак планируется использовать для создания ювелирных, бумажных, кожаных изделий, одежды, а также для предоставления услуг в сфере визуального искусства.
В пресс-службе учреждения подтвердили «Ъ-Прикамье» регистрацию логотипа и пояснили, что решение связано с неоднократными случаями незаконного использования имени театра другими проектами. «Кроме этого, зарегистрированный знак — это инструмент воздействия на мошеннические сайты по продаже билетов», — уточнили в пресс-службе.
Пермский театр оперы и балета — один из старейших музыкальных театров в России. Театр является организатором Дягилевского фестиваля и конкурса артистов балета «Арабеск». Датой основания театра считается 7 декабря 1870 года.