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Пермский театр оперы и балета регистрирует бренд

Пермский театр оперы и балета хочет сделать наименование театра брендом. Об этом свидетельствует информация в Znakoved.ru. Соответствующая заявка была подана 2 сентября.

Источник: Коммерсантъ

В прилагаемых документах указано, что товарный знак планируется использовать для создания ювелирных, бумажных, кожаных изделий, одежды, а также для предоставления услуг в сфере визуального искусства.

В пресс-службе учреждения подтвердили «Ъ-Прикамье» регистрацию логотипа и пояснили, что решение связано с неоднократными случаями незаконного использования имени театра другими проектами. «Кроме этого, зарегистрированный знак — это инструмент воздействия на мошеннические сайты по продаже билетов», — уточнили в пресс-службе.

Пермский театр оперы и балета — один из старейших музыкальных театров в России. Театр является организатором Дягилевского фестиваля и конкурса артистов балета «Арабеск». Датой основания театра считается 7 декабря 1870 года.

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