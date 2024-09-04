В Кольцово задержали пассажирку с 25 редкими кораллами из Дубая

Ее остановили в зоне таможенного контроля «зеленого» коридора при досмотре. По ее словам, она собрала кораллы на пляже на память об отдыхе, но не знала, что их нельзя перевозить через границу. Экспертиза выяснила, что все изъятые кораллы серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для провоза дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения СИТЕС в стране отправления и заполнить таможенную декларацию.