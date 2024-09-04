Контроль за детьми на электросамокатах усилят в Воронеже

Сейчас прокатиться на таком транспорте в Воронеже могут лишь те, кому уже исполнилось 18 лет.
Как рассказали правоохранители, с наступлением учебного года количество школьников на электросамокатах выросло в разы. Ребята используют такой транспорт, чтобы быстрее добраться до школы. При этом количество ДТП с несовершеннолетними на электросамокатах также растет.
Правоохранители обращают внимание родителей юных водителей, что дети оплачивают аренду электросамокатов с банковских карт взрослых. Это является дополнительным фактором повышающим ответственность родителей за своих детей.
«В случае выявления нарушений, с несовершеннолетними будут проведены разъяснительные беседы, а родители могут быть привлечены к ответственности», — добавили в Автоинспекции Воронежской области.