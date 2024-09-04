Спас тысячи жизней: в Перми сотрудника МЧС с почестями проводили на заслуженный отдых

— В МЧС России я пришел в конце 90-х годов, первая моя должность была — пожарный. Своей службе я подарил не просто полжизни, а частичку своей души. Нисколько не жалею, что почти 30 лет отдал любимой профессии. Все руководство — с кем я работал, были асами своего дела. Хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия и карьерного роста. Всех благодарю! — поделился огнеборец.