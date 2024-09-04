Спас тысячи жизней: в Перми сотрудника МЧС с почестями проводили на заслуженный отдых

В Перми сотрудники МЧС проводили на заслуженный отдых помощника начальника дежурной смены Александра Сажина.
Пермский пожарный 26 лет отработал в службе пожаротушения. За годы борьбы с огнем он образцово исполнял свои служебные обязанности, принимал участие в крупных пожарах и ликвидации ЧС. А также — без преувеличения — спас тысячи жизней.
На днях Александра Сажина с почестями проводили на заслуженный отдых. Как все это происходило — особый разговор. В МЧС существует для этого своя интересная традиция: когда на пенсию провожают заслуженных сотрудников, их обливают из пожарных рукавов, чтобы смыть сажу и копоть, накопленные за годы службы.
Подобная торжественная церемония проводов на заслуженный отдых прошла и в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Главным ее героем стал майор внутренней службы Александр Сажин.
На плац выехали две полные пожарные машины, выстроились сотрудники краевого Управления МЧС, чтобы поздравить коллегу с выходом на пенсию и вышел главный герой дня в полной боевой экипировке.
Александру Сажину сказали слова благодарности за доблестную службу и вручили благодарственное письмо от министра. А потом открыли краны пожарных рукавов и начали поливать водой виновника церемонии. В завершающий день службы герой-пожарный стоял под струями воды и поворачивался, чтобы смыть копоть, которая накопилась за 26 лет службы, а потом поднял вверх два больших пальца.
— В МЧС России я пришел в конце 90-х годов, первая моя должность была — пожарный. Своей службе я подарил не просто полжизни, а частичку своей души. Нисколько не жалею, что почти 30 лет отдал любимой профессии. Все руководство — с кем я работал, были асами своего дела. Хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия и карьерного роста. Всех благодарю! — поделился огнеборец.
За годы работы в МЧС майор внутренней службы был награжден медалями МЧС России за «Отличие в службе» III, II, I степеней, нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны» и Благодарностью Министра МЧС России «За активно участие и проведении Чемпионата Офицерской хоккейной лиги».
Плюс ко всем своим заслугам пермский пожарный еще и спортсмен. Много лет он был защитником хоккейной команды Главного управления «ИСКРА», и отстаивал честь команды на ледовом поле с начала ее основания.
— Эта традиция имеет важное значение не только для уходящего сотрудника, но и для всего коллектива пожарной охраны, — отметил начальник службы пожаротушения Илья Субботин. — Она помогает поддерживать дух командной работы, укреплять связи между пожарными и создавать особую атмосферу в спасательном ведомстве. Александр Сажин — профессионал с большой буквы, добрый и отзывчивый сотрудник, любящий свою работу, и перед началом нового жизненного этапа мы хотим пожелать ему крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии! Пусть всегда его поддерживают родные и близкие!