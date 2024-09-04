Жителям Новосибирска объяснили, как можно досрочно подключить отопление

Отопительный сезон еще не начался, но у новосибирцев есть возможность подключиться к теплу досрочно. Сейчас на улице прохладно, поэтому многим горожанам холодно в квартирах.
— Поговорите с соседями и направьте коллективную заявку на подключение в управляющую компанию, а УК передаст ее в Новосибирскую теплосетевую компанию. Если техническая возможность подтвердится, энергетики обеспечат возможность подключения тепла в этот же день, — рассказали в СГК.
Там также уточнили, что до начала отопительного сезона к теплу подключаются соцобъекты: детские сады, школы, больницы и прочее. Для этого руководитель должен направить соответствующую заявку.
Ранее в мэрии Новосибирска назвали приблизительную дату старта отопительного сезона. Тепло в дома дадут, предположительно, 15 октября.