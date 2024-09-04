Жителям Новосибирска объяснили, как можно досрочно подключить отопление

— Поговорите с соседями и направьте коллективную заявку на подключение в управляющую компанию, а УК передаст ее в Новосибирскую теплосетевую компанию. Если техническая возможность подтвердится, энергетики обеспечат возможность подключения тепла в этот же день, — рассказали в СГК.