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Жителям Новосибирска объяснили, как можно досрочно подключить отопление

Для этого необходимо направить заявку в управляющую компанию.

Отопительный сезон еще не начался, но у новосибирцев есть возможность подключиться к теплу досрочно. Сейчас на улице прохладно, поэтому многим горожанам холодно в квартирах.

— Поговорите с соседями и направьте коллективную заявку на подключение в управляющую компанию, а УК передаст ее в Новосибирскую теплосетевую компанию. Если техническая возможность подтвердится, энергетики обеспечат возможность подключения тепла в этот же день, — рассказали в СГК.

Там также уточнили, что до начала отопительного сезона к теплу подключаются соцобъекты: детские сады, школы, больницы и прочее. Для этого руководитель должен направить соответствующую заявку.

Ранее в мэрии Новосибирска назвали приблизительную дату старта отопительного сезона. Тепло в дома дадут, предположительно, 15 октября.

ЖКХ