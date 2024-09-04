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Остановку запретят еще на восьми улицах Екатеринбурга

Новые знаки установят в ближайшее время.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ближайшее время установят новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» сразу на нескольких оживленных улицах.

Дорожные знаки, запрещающие остановку, появятся на следующих участках:

  • улица Раевского — от Комвузовской до Блюхера;
  • улица Белинского — от Большакова до Тверитина;
  • улица Красноуфимская — от Репина до Викулова;
  • улица Красных Зорь — от Торфорезов до Рабочих;
  • Мельковский переулок — от Космонавтов до Армавирской;
  • улица Савкова — от Косотурской до Хрустальногорской;
  • улица Алтайская — от Рощинской до Якутской;
  • улица Расковой — от Хасановской до Советских Женщин.

Водителей просят обращать внимание на новые знаки и соблюдать ПДД.

ГИБДД