Остановку запретят еще на восьми улицах Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ближайшее время установят новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» сразу на нескольких оживленных улицах.
Дорожные знаки, запрещающие остановку, появятся на следующих участках:
- улица Раевского — от Комвузовской до Блюхера;
- улица Белинского — от Большакова до Тверитина;
- улица Красноуфимская — от Репина до Викулова;
- улица Красных Зорь — от Торфорезов до Рабочих;
- Мельковский переулок — от Космонавтов до Армавирской;
- улица Савкова — от Косотурской до Хрустальногорской;
- улица Алтайская — от Рощинской до Якутской;
- улица Расковой — от Хасановской до Советских Женщин.
Водителей просят обращать внимание на новые знаки и соблюдать ПДД.