В Башкирии бывшего главу сельсовета осудят за мошенничество

С июля 2019 года по март 2023 года мужчина фиктивно устроил своего сына и знакомого в администрацию в качестве водителей, а также оператора котельной. Чиновник давал поручения подчиненным вносить в табеля учета рабочего времени ложные сведения об отработанном ими времени.