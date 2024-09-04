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В Башкирии бывшего главу сельсовета осудят за мошенничество

В Аургазинском районе перед судом предстанет бывший глава сельсовета за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С июля 2019 года по март 2023 года мужчина фиктивно устроил своего сына и знакомого в администрацию в качестве водителей, а также оператора котельной. Чиновник давал поручения подчиненным вносить в табеля учета рабочего времени ложные сведения об отработанном ими времени.

Таким образом он получил более 680 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Чиновник был уволен в связи с утратой доверия.