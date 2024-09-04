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«Валдаи» планируют запустить из Нижнего Новгорода по трем новым направлениям

«Валдаи» планируют запустить из Нижнего Новгорода по трем новым направлениям. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в компании «Водолет».

Источник: Нижегородская правда

По предварительным планам, «Валдаи» запустят до деревни Дуденево в Богородском округе в 2025 году. Специалисты уже начали строить дорогу до будущего причала и углублять дно на месте судового хода причала.

Также рассматривается возможность остановок в Плесе и Мариинском Посаде в следующем году.

«Остальные маршруты находятся в проработке и будут появляться на сайте компании», — отметили в «Водолете».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что речные перевозки помогают развитию туризма в Нижегородской области.