«Валдаи» планируют запустить из Нижнего Новгорода по трем новым направлениям

По предварительным планам, «Валдаи» запустят до деревни Дуденево в Богородском округе в 2025 году. Специалисты уже начали строить дорогу до будущего причала и углублять дно на месте судового хода причала.
Также рассматривается возможность остановок в Плесе и Мариинском Посаде в следующем году.
«Остальные маршруты находятся в проработке и будут появляться на сайте компании», — отметили в «Водолете».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что речные перевозки помогают развитию туризма в Нижегородской области.