Виталий Елагин из Геленджика закончил свою одиночную кругосветку

В марте Елагин пропал в районе мыса Горн. Он не выходил на связь восемь дней. Виталия и его лодку искали с самолета, яхты прочесывали предполагаемый маршрут, за помощью обратились даже к Роскосмосу. Ведомство предоставило спутниковые снимки местности, изучением которых занялась береговая команда. Наконец путешественнику удалось связаться с ближайшим судном по радиосвязи. Он сообщил экипажу свои координаты и попросил передать их супруге Юлии.