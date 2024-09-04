Виталий Елагин из Геленджика закончил свою одиночную кругосветку

Виталий Елагин вернулся в Геленджик после своей кругосветки на яхте «Дочь моря». Путешествие яхтсмена началось 1 октября 2023 года. Кругосветка была рассчитана на семь месяцев, однако без приключений не обошлось, и путешествие затянулось.
«Все капитан дома!», — написали в телеграм-канале капитана Елагина.
На родную землю в Геленджике яхтсмен ступил около 21:00 часов 2 сентября. На причале его встретили родные с флагом России и шариками, сами они были в тельняшках с надписями «Ты это сделал!», «Ты самый крутой!» и «Слава Богу ты пришел!».
На подходе к дому «Дочери ветра» пришлось снова побороться со стихией — мачту потрепал сильный встречный ветер. Затем погода сменила гнев на милость и помогла путешественнику добраться до родного берега.
«Друзья, наконец-то потянул норд-ост, если ветер сохранится, мы прибудем где-то через 1,5 часа», — сообщил в своем блоге Елагин незадолго до причаливания.
Официально кругосветное одиночное путешествие Виталия на одноместной яхте «Дочь ветра» завершилось еще в июле. Мореплаватель финишировал в порту города Танжер в Марокко, именно оттуда и стартовала его кругосветка. Приключение капитана заняло девять с лишним месяцев.
В марте Елагин пропал в районе мыса Горн. Он не выходил на связь восемь дней. Виталия и его лодку искали с самолета, яхты прочесывали предполагаемый маршрут, за помощью обратились даже к Роскосмосу. Ведомство предоставило спутниковые снимки местности, изучением которых занялась береговая команда. Наконец путешественнику удалось связаться с ближайшим судном по радиосвязи. Он сообщил экипажу свои координаты и попросил передать их супруге Юлии.
Оказалось, что яхтсмену все-таки удалось обогнуть мыс Горн, вот в месте слияния Тихого и Атлантического океанов шторм порвал два паруса «Дочери ветра». Кроме того, отказало электрооборудование. Было принято пришвартоваться для ремонта. 21 мая Виталий Елагин наконец отправился в путь вдоль берегов Южной Америки, чтобы вновь пересечь экватор и Атлантику.